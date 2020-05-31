Защитник Динамо "нецензурными" смайлами оценил работу арбитров в матче с Шахтером (фото)

Денис Попов также процитировал эксперта по поводу столкновения с Тарасом Степаненко.

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов выразил свое отношение к работе бригады арбитров во главе с Екатериной Монзуль в матче с "Шахтером" (1:3).

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В середине первого тайма Сергей Сидорчук забил гол "Шахтеру", но Екатерина Монзуль воспользовалась помощью VAR и отменила взятие ворот, зафиксировав фол Дениса Попова, который задел рукой лицо Тараса Степаненко в штрафной "горняков".

Попов в сторис Instagram опубликовал пост, в котором выразил свои эмоции надписью "Наши украинские арбитры", добавив к ней смайлы аплодисментов и нецензурной брани.

Также футболист "Динамо" процитировал экс-главу арбитров АПЛ Кита Хакетта, который изучил эпизод и заявил, что Степаненко симулировал, поэтому гол следовало засчитать.

Из-за этого поражения "Динамо" опустилось на четвертое место в турнирной таблице УПЛ, уступая "Десне" и "Заре" по дополнительным показателям.

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Динамо" Михайличенко назвал причину поражения от "Шахтера".

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