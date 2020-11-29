Луиш Каштру заявил, что клубам нужно иметь по 40 футболистов, чтобы проводить матчи в таких условиях.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру после матча УПЛ против "Днепра-1" обратил внимание на сложную ситуацию, в которой команда оказалась в этом сезоне.

Об этом сообщил официальный сайт "Шахтера".

Каштру подчеркнул, что его команде не удалось подготовиться к игре, так как единственное, что сделал "Шахтер" - это постарался "за 48 часов восстановить ребят и просто приехать на матч".

"Самая большая проблема не столько в календаре, сколько в том, что мы закончили прошлый сезон полуфиналом Лиги Европы и через 3 дня уже начали новый, не отдыхая. Это большой стресс для ребят. У команд, которые также вышли в полуфиналы Лиги Европы и Лиги чемпионов, было 7–15 дней для отдыха. Мы же через 3 дня начали новый сезон", - сказал Каштру.

По его словам, сейчас команда тратит почти все время на то, чтобы восстанавливаться между играми:

"У нас сейчас и нет таких тренировок, чтобы научиться чему-то новому – мы практически только восстанавливаемся. Кроме плотного календаря у нас были заражения игроков COVID-19 и несколько сложных травм. Знаю, что и "Днепр-1" сейчас также переживает некоторые кадровые проблемы: не могли играть 9 футболистов, как было и у нас. Вот такова сегодня жизнь".

Читайте такжеШахтер на последних минутах вырвал победу над Днепром-1 в УПЛ (видео)

Каштру подчеркнул, что сейчас по сути не тренирует команду:

"Мы сейчас даже не тренеры. Я себя чувствую больше менеджером команды. Я не тренер, я не тренирую. Мы сейчас просто прилетаем, приезжаем на матчи и играем. Нам нужно было бы иметь, наверное, 40 футболистов, чтобы проводить поединки в таком календаре. Все это очень внезапно и неожиданно".

Тренер "Шахтера" заявил, что говорит это "не для того, чтобы себя защитить".

"Но какие-то администрации, возможно, клубов должны понимать, насколько сложный момент мы все сейчас переживаем, насколько все это сложно для болельщиков, игроков, тренеров, администраций клубов. Это совершенно новый мир. Мы сейчас смотрим на чемпионаты всех европейских лиг - там постоянные сюрпризы. Так происходит, что топ-команды играют один матч великолепно, а другой ужасно. Это новый футбол", - подытожил Каштру.

"Шахтер": результаты в сезоне 2020-2021

В УПЛ "Шахтер" после 11 туров отстает от "Динамо" на 3 очка, занимая второе место. "Горняки" в пяти играх сезона сыграли вничью.

В Лиге чемпионов "Шахтер" стартовал с сенсационной победы над "Реалом" (3:2) и ничьей с "Интером" (0:0). Однако затем "горняки" дважды были разгромлены "Боруссией" Менхенгладбах (0:6 и 0:4). После четырех туров "Шахтер" занимает в группе В третье место.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь