"Никто не ожидал": лидер Динамо - о назначении Луческу

Беньямин Вербич считает, что Мирче Луческу нужно дать шанс.

Один из лидеров "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского клуба.

Об этом Вербич сказал в комментарии "Футбол NEWS".

"Я про Луческу знаю очень мало. Только знаю, что он работал в "Шахтере" 12 лет, что он один из лучших тренеров в мире по трофеям. Рад, что буду работать с таким тренером. А там увидим, как будет на тренировках. Ему надо дать шанс, чтобы он показал, что хороший тренер", - сказал Вербич.

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Он отметил, что назначение Луческу стало сюрпризом:

"Мы можем только смотреть вперед и радоваться, что с нами работает такой тренер. Было несколько других кандидатов. Назначение Луческу воспринял, как сюрприз. Никто не ожидал этого тренера, но президент так решил. Посмотрим, как будет".

"Знаю, что некоторые болельщики несогласны с этим, но увидим, как будет. Если у нас получится хорошо играть, то все будет хорошо", - добавил словенец.

Напомним, о назначении Луческу было объявлено 23 июля. Румын подписал контракт по схеме "2+1".

Как сообщал УНИАН, ранее Суркис объяснил, почему пригласил Луческу.

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