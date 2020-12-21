На мужчину после завершения игры упало габаритное оборудование.

После матча 16-го тура французской Лиги 1 между "Лорьяном" и "Ренном" произошел трагический инцидент.

Тяжелое оборудование упало на одного из сотрудников стадиона "Ле Мустуар", из-за чего он скончался, пишет ТСН.

На мужчину после завершения игры упало габаритное оборудование, предназначенное для обогрева газона. Спасатели смогли вытащить его из-под техники только спустя 40 минут после инцидента и отправили в больницу. Но мужчина там скончался от полученных травм.

Мужчина был агрономом-волонтером "Лорьяна": его звали Йохан и ему было 38 лет. Он был отцом троих детей.

На сегодняшней тренировке футболисты "Лорьяна" минутой молчания почтил память погибшего.

Joueurs, staff et salariés du FC Lorient ont effectué une minute de recueillement ce matin en hommage à Yohann décédé hier soir.



Le FCL tient à adresser toutes ses condoléances et son soutien à sa famille, ses proches et ses collègues. pic.twitter.com/KnhNHvNl2I — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) December 21, 2020

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Автор: Олег Давыгора