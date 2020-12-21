Тяжелое оборудование упало на одного из сотрудников стадиона / фото twitter.com/20minutesrennes

После матча 16-го тура французской Лиги 1 между "Лорьяном" и "Ренном" произошел трагический инцидент.

Тяжелое оборудование упало на одного из сотрудников стадиона "Ле Мустуар", из-за чего он скончался, пишет ТСН.

На мужчину после завершения игры упало габаритное оборудование, предназначенное для обогрева газона. Спасатели смогли вытащить его из-под техники только спустя 40 минут после инцидента и отправили в больницу. Но мужчина там скончался от полученных травм.

Мужчина был агрономом-волонтером "Лорьяна": его звали Йохан и ему было 38 лет. Он был отцом троих детей.

На сегодняшней тренировке  футболисты "Лорьяна" минутой молчания почтил память погибшего. 

Также вас могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора