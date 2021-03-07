Команда Юргена Клоппа продолжает падение в таблице АПЛ.

В 27-м туре Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал "Фулхэм" и потерпел поражение.

Для действующего чемпиона Англии это поражение стало шестым подряд на "Энфилде". Это клубный антирекорд.

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"Ливерпуль" - "Фулхэм" - 0:1

Гол: Лемина, 45

"Ливерпуль": Алиссон, Неко Уильямс (Трент, 76), Рис Уильямс, Филлипс, Робертсон, Милнер (Фабиньо, 76), Вейналдум (Мане, 62), Кейта, Шакири, Салах, Жота

"Фулхэм": Ареоля, Аина, Андерсен, Адарабиойо, Тете, Кавалейру (Митрович, 85), Лемина, Харрисон Рид, Бобби Рид, Маджа (Лофтус-Чик, 67), Лукман (Робинсон, 83)

АПЛ: положение команд

У "Ливерпуля" - 43 очка и седьмое место в таблице, однако мерсисайдцы еще могут потерять его, так как у ближайших преследователей сыграно меньше матчей.

"Фулхэм" с 26 очками идет 18-м (в зоне вылета).

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Автор: Антон Дударь