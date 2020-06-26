"Захлестывают эмоции": Клопп не сдержал слез, комментируя чемпионство Ливерпуля (видео)

Юрген Клопп назвал чемпионство команды "очень большим моментом".

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не смог сдержать слезы, когда комментировал досрочную победу своей команды в чемпионате.

"Это очень большой момент. У меня нет слов, если честно. Меня захлестывают эмоции. Я не думал, что испытаю подобные чувства. Простите, джентльмены, увидимся", - добавил тренер, после чего ушел из кадра.

"Честно, у меня нет слов. Невероятно. Это значит для меня гораздо больше, чем я мог представить. Стать чемпионом с этим клубом - просто потрясающе! То, что футболисты сотворили за последние 2-3 года - просто исключительная работа. Тренировать их - чистое удовольствие для меня", - сказал Клопп перед тем, как дать волю эмоциям.

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Также он посвятил чемпионство "Ливерпуля" легендам клуба Кенни Далглишу и Стивену Джеррарду:

"Вы бы знали, как Кенни Далглиш нас поддерживал - это и его победа! Надеюсь, что ему не придется ждать еще 30 лет, пока клуб вновь станет чемпионом. Это победа Стиви Джеррарда, который ждал очень долго. Это для вас всех. Ребята восхищаются вами. Мне было легко мотивировать команду, потому что у нас есть такая великая история. Это просто невероятно".

Отметим, что Клопп стал первым немецким тренером, которому удалось выиграть АПЛ. Он привел "Ливерпуль" к первому чемпионскому титулу за 30 лет.

Видео опубликовал Sky Sports в Instagram.

Как сообщал УНИАН, "Ливерпуль", выиграв чемпионский титул, установил рекорд АПЛ.

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