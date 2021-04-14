"Сливочным" удалось удержать перевес в счете, добытый в первом матче.

"Ливерпуль" и "Реал" на "Энфилде" провели ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. По его итогам дальше прошла команда Зинедина Зидана.

В первом тайме открыть счет соперникам не удалось. "Ливерпуль" мог забить уже в дебюте игры, но Мохамед Салах из центра штрафной не сумел переиграть Тибо Куртуа. А в концовке тайма хорошие шансы были у того же Салаха и Джорджиньо Вейналдума, но оба не попали в створ из пределов штрафной.

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"Реал" большую часть тайма провел на своей половине поля, но свой момент имел - после передачи от Карима Бензема мяч попал в ногу игроку "Ливерпуля" и покатился в штангу.

После перерыва "Ливерпуль" продолжил владеть преимуществом, но почти все попытки "красных" пробить по воротам блокировались игроками "Реала", а устроить настоящий штурм ворот в концовке команде Юргена Клоппа так и не удалось.

"Ливерпуль" - "Реал" - 0:0 (первый матч - 1:3)

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Кабак (Диогу Жота, 60), Филлипс, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер (Тьяго Алькантара, 60), Вейналдум, Мане (Окслейд-Чемберлен, 82), Салах, Фирмино (Шакири, 82)

"Реал": Куртуа, Менди, Начо, Милитао, Вальверде, Каземиро, Кроос (Одриосола, 72), Модрич, Асенсио (Иско, 82), Винисиус Жуниор (Родриго, 72), Бензема

Предупреждения: Робертсон, Филиппс - Каземиро

"Ливерпуль" - "Реал": итоги матча

"Реал" вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов в 30-й раз в истории.

"Ливерпуль" не может обыграть "Реал" в пяти матчах подряд (1 ничья и 4 поражения).

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Федерико Вальверде из "Реала" (оценка 8,2).

В полуфинале "Реал" сыграет с лондонским "Челси".

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Автор: Антон Дударь