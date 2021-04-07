Команда Пепа Гвардиолы добилась не слишком уверенного результата в первой игре, а Александр Зинченко на поле не появился.

"Манчестер Сити" с трудом обыграл дортмундскую "Боруссию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который прошел в Англии.

Кевин де Брюйне вывел "Сити" вперед, с линии вратарской замкнув пас Рияда Мареза. А гол "Боруссии" в первом тайме был довольно спорно отменен после VAR.

Читайте такжеРеал разобрался с Ливерпулем в первом четвертьфинале Лиги чемпионовКонцовка матча получилась невероятно напряженной. На 85-й минуте Марко Ройс вышел на ворота после паса Эрлинга Холанда и сравнял счет, но через пять минут Фил Фоден принес "Сити" победу.

Украинец Александр Зинченко провел весь матч в запасе "Сити".

"Манчестер Сити" - "Боруссия" Д - 2:1

Голы: Де Брюйне, 19, Фоден, 90 - Ройс, 85

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу, Родри, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Фоден, Силва (Жезус, 59)

"Боруссия" Д: Хитц, Морей (Менье, 81), Аканджи, Хуммельс, Геррейр, Беллингем, Джан, Дауд (Дилейни, 81), Кнауфф (Рейна, 63), Холанд, Ройс

Предупреждения: Джан, Беллингэм

"Манчестер Сити" - "Боруссия" Дортмунд: итоги матча

"Ман Сити" и "Боруссия" в третий раз встречались в рамках Лиги чемпионов. "Сити" выиграл впервые.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Фил Фоден (оценка 8,2).

Начиная с дебютного сезона в ЛЧ (2011-2012), "Сити" забил в турнире больше всех голов на 90-й минуте и позже наряду с "Реалом" (по 17).

Джуд Беллингем в возрасте 17 лет и 281 день стал вторым самым молодым игроком в истории ЛЧ, вышедшим в стартовом составе на стадии 1/4 финала, после Бояна Кркича (17 лет 217 дней в 2008 году).

Ответную встречу команды проведут 14 апреля в Дортмунде.

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Автор: Антон Дударь