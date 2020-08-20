Лига чемпионов: Ференцварош Реброва вышел на Селтик и другие результаты первого раунда квалификации

Подходит к концу первый этап отборочного раунда нового сезона Лиги чемпионов.

19 августа прошли 11 поединков первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2020-2021.

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Из-за пандемии коронавируса в нынешнем сезоне ЛЧ эта стадия турнира состоит из одноматчевых дуэлей.

Венгерский "Ференцварош" под руководством украинца Сергея Реброва обыграл шведский "Юргорден" со счетом 2:0 и в следующем раунде встретится с шотландским "Селтиком".

Всю игру на поле в составе чемпиона Венгрии провел украинский полузащитник Игорь Харатин.

Результаты матчей 19 августа

"Арарат Армения" (Армения) - "Омония" (Кипр) - 0:1

"Мольде" (Норвегия) - КуПС (Финляндия) - 5:0

"Флора" (Эстония) - "Судува" (Литва) - 1:1 (2:4 - по пенальти)

"Целье" (Словения) - "Дандолк" (Ирландия) - 3:0

"Динамо" Тбилиси (Грузия) - "Тирана" (Албания) - 0:2

"Ференцварош" (Венгрия) - "Юргорден" (Швеция) - 2:0

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Рига" (Латвия) - 2:0

"Будучность" (Черногория) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:3

"Коннах Куэй" (Уэльс) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) - 0:2

"Шериф" (Молдова) - "Фола Эш" (Люксембург) - 2:0

"Флориана" (Мальта) - "Клуж" (Румыния) - 0:2

21 августа свой матч проведет последняя пара этого раунда отбора - фарерский "Клаксвик" встретится со "Слованом" из Словакии.

Лига чемпионов 2020-2021: что нужно знать

Все раунды в квалификации этого сезона будут состоять из одного матча, кроме раунда плей-офф, где команды традиционно сыграют дома и на выезде.

Первый раунд квалификации проходит 18-19 августа, второй состоится 25-26 августа, третий - 15-16 сентября, а раунд плей-офф - 22 и 30 сентября.

Групповой этап ЛЧ 2020-2021 стартует 20 октября. Жеребьевка запланирована на 1 октября. Продлится групповая стадия в традиционном формате (игры дома и на выезде) до 8 декабря.

Плей-офф ЛЧ пройдет с 16 февраля по 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

Киевское "Динамо" стартует в квалификации ЛЧ с третьего раунда. Своего первого соперника киевляне узнают 31 августа. "Шахтер" начнет выступление в турнире с группового этапа.

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Автор: Данил Слесь