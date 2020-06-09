Суд заблокировал вылет двух клубов из элитного дивизиона чемпионата Франции

Лига 1 будет вынуждена пересматривать формат следующего розыгрыша турнира, если не оспорит это решение.

Государственный совет Франции запретил вылет "Тулузы" и "Амьена" из Лиги 1 по итогам сезона, который был завершен досрочно.

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Об этом сообщает портал Get French Football News.

Высший административный суд рассмотрел дело и принял решение, что положение команд в таблице зафиксировано верно, но оба вышеупомянутых клуба должны сохранить прописку в элите французского футбола.

При этом в суд также обращался "Лион", который хотел добиться возобновления чемпионата, однако его претензии не были удовлетворены.

У руководства Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) будет возможность подать апелляцию на этот вердикт. Если решение суда останется в силе, то Лига 1 будет вынуждена пересмотреть формат соревнований и увеличить количество участников на два клуба, либо отказать в повышении представителям Лиги 2. Последний вариант может привести к новым судебным спорам.

Напомним, чемпионат Франции был завершен досрочно в конце апреля из-за пандемии коронавируса. "Амьен" и "Тулуза" заняли последние места, а их должны были заменить в элите "Лорьян" и "Ланс". Чемпионом Лиги 1 был объявлен "Пари Сен-Жермен".

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