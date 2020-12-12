Андрей Ярмоленко вновь не сыграл, оказавшись вне заявки "Вест Хэма" на этот матч.

В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги "Лидс Юнайтед" принимал на своем поле "Вест Хэм".

Несмотря на то, что "павлины" повели в счете уже на 6-й минуте благодаря точному удару Клиха с пенальти, удержать победный результат им было не суждено. "Вест Хэм" одержал волевую победу в матче благодаря двум стандартам: на 25-о минуте после углового отличился Соучкек, а под конец матча Огбонна замкнул ударом головой подачу со штрафного.

"Вест Хэм" добыл в гостях у Лидса три очка, которые позволили ему вернуться в еврокубковую зону (как минимум, временно). Украинец Андрей Ярмоленко не попал в заявку "молотобойцев".

АПЛ. 12-й тур

"Лидс" - "Вест Хэм" - 1:2

Голы: Клих, 6 (пенальти) - Соучкек, 25, Огбонна, 80

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Купер, Клих, Даллас, Филлипс, Алиоски (Шеклтон, 46), Харрисон (Элдер Кошта, 46), Рафинья, Родриго, Бэмфорд (Робертс, 74).

"Вест Хэм": Фабиански, Крессуэлл, Бальбуэна, Огбонна, Цоуфал, Форнальс (Снодграсс, 90), Райс, Боуэн (Джонсон, 85), Соучек, Бенрахма (Нобл, 84), Алле.

Предупреждения: Алиоски - Фабиански, Нобл.

Обзор матча от телеканала Setanta Sports Ukraine

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Автор: Олег Давыгора