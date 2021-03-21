С этим форвардом немецкий наставник доходил до финала Лиги чемпионов.

Главный коуч "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал лучшего подопечного за свою тренерскую карьеру.

Об этом сообщает Sportowefakty.

"Роберт Левандовски - лучший игрок, с которым мне приходилось работать. Было бы нечестно сказать такое о ком-нибудь еще. Если бы каждый игрок развивался так стремительно, как Левандовски с момента, когда я его увидел в "Лехе", футбол бы просто сошел с ума. Все игроки были бы феноменами. Он настоящая машина, он сделал все, чтобы стать машиной по отправке мяча в сетку. Роберт точно знает, что делать в каждой ситуации. Хочу поблагодарить его и других игроков, которые помогли мне вырасти в хорошего тренера", - поделился мнением Клопп.

Напомним, что нынешний тренер "Ливерпуля" работал с польским голеадором в дортмундской "Боруссии". Вместе они в 2013 году добрались до финала Лиги чемпионов и минимально уступили там мюнхенской "Баварии" со счетом 1:2.

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Роберт Левандовски: лучший футболист 2020 года

Левандовски был признан лучшим игроком 2020 года по версии ФИФА.

Вместе с "Баварией" в 2020 году польский нападающий выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.

В сезоне 2019-2020 Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов), лучшим бомбардиром чемпионата Германии (34 гола) и лучшим бомбардиром Кубка Германии (6 голов). Он стал первым футболистом, который выиграл три турнира за сезон и в каждом из них стал лучшим бомбардиром.

В сезоне 2020-2021 на счету поляка уже 35 голов в 25 матчах за "Баварию" в Бундеслиге.

Левандовски также считался главным претендентом на" Золотой мяч", однако в прошлом году вручение награды отменили.

Также Левандовски был признан лучшим футболистом сезона 2019-2020 по версии УЕФА.

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Автор: Будрин Артем