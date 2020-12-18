Церемония вручения наград ФИФА The Best состоялась 17 декабря. Из-за пандемии коронавируса она прошла в онлайн-формате.

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски назвал "большим днем" присвоение ему звания лучшего футболиста мира.

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Как сообщает официальный сайт клуба, Левандовски на торжественной церемонии The Best FIFA Football Awards заявил, что награда принадлежит его товарищам по команде и тренерам Баварии и сборной Польши.

«Я очень горд и очень доволен. Это большой день для меня и моего клуба. Я должен сказать Спасибо. Эта награда принадлежит моим товарищам по команде и тренерам «Баварии» и сборной Польши. Когда ты становишься обладателем такой награды в эру Месси и Роналду, то она значит невероятно много. Это замечательное ощущение. Эта награда является подтверждением того, что независимо от того, откуда ты и как тебя зовут, важно то, что ты показываешь. Мы выиграли все, что только можно было», - подчеркнул 32-летний «баварец».

Для Левандовски эта награда стала кульминацией великолепного года. В общей сложности форвард в прошлом сезоне наколотил 55 голов в 47 матчах, внеся решающий вклад в завоевание требла. В текущем сезоне Левандовски демонстрирует не менее впечатляющую статистику: на его счету уже 18 голов в 17 матчах.

ФИФА The Best-2020

Церемония вручения наград ФИФА The Best состоялась 17 декабря. Из-за пандемии коронавируса она прошла в онлайн-формате.

Награду Левандовски вручил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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Автор: Андрей Василюк