Лестер возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии.

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Челси" пожаловал в гости к "Лестеру".

Хозяева поля победили со счетом 2:0. В дебюте игры отличился Вилфрид Ндиди. А под конец первого тайма удвоил преимущество Джеймс Мэддисон. "Челси" так и не смог ответить.

Для "Лестера" эта победа стала третьей подряд. Подопечные Брендана Роджерса возглавили турнирную таблицу.

"Челси" в последних восьми матчах Премьер-лиги одержал лишь 2 победы, потерпев при этом аж 5 поражений. В британских СМИ все чаще появляются слухи о возможном увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера.

"Это было убогое выступление. Мы были вялыми. Нам не хватало уверенности. А также у нас не было стремления бежать. Но время от времени все сводится к уверенности. Когда команда уверена - то она выглядит как "Лестер" или как мы месяц назад", - расстроенный Лэмпард поделился переживаниями после матча с журналистами.

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

"Лестер" – "Челси" – 2:0

Голы: Ндиди, 6, Мэддисон, 41.

"Лестер": Шмайхель, Эванс, Кастань, Фофана, Джастин, Олбрайтон (Рикарду Перейра, 77), Тилеманс, Ндиди, Барнс, Мэддисон (Перес, 76), Варди (Ихеаначо, 88).

"Челси": Менди, Тиагу Силва, Рюдигер, Чилвелл, Джеймс, Ковачич, Хаверц (Зиех, 68), Маунт, Пулишич, Абрахам, Хадсон-Одой (Вернер, 67).

Обзор от телеканала Setanta Sports Ukraine:

Читайте такжеГолевой пас Ярмоленко принес Вест Хэму победу в матче АПЛ (видео)

АПЛ: положение команд

"Лестер" в активе имеет 38 очков и врывается на вершину таблицы. "Манчестер Юнайтед" (37 очков) остается вторым и имеет матч в запасе. Манкунианцы сыграют 20 января против "Фуллхему".

В зоне Лиги чемпионов также идут "Ливерпуль" (34 очка) и "Ман Сити" (35 пунктов).

"Челси" с 29 очками остался на восьмой позиции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем