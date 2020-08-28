Будущее капитана "Барселоны" остается в тумане.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал трансферной целью итальянского "Ювентуса" и французского "Пари Сен-Жермен".

Об этом сообщает L’Equipe.

Оба клуба вышли на контакт с Хорхе Месси, отцом и агентом футболиста.

По информации авторитетного французского издания, Месси-старший выслушал директора ПСЖ Леонардо и ответил, что Лео уже принял решение перейти в "Манчестер Сити". Похожий диалог состоялся с представителем "Ювентуса", за который выступает главный конкурент всей карьеры аргентинца Криштиану Роналду.

Месси уходит из "Барселоны": главное

25 августа Месси проинформировал руководство "Барселоны" о своем желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считает, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте.

Месси окончательно захотел уйти из клуба после разгромного поражения от "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:8). Аргентинец уже давно недоволен решениями и трансферной политикой руководства "Барселоны". В частности, аргентинец был недоволен увольнением Эрнесто Вальверде, а также тем, как "Барса" решила попрощаться с его другом Луисом Суаресом.

Личная беседа Месси с новым главным тренером "Барселоны" Рональдом Куманом не убедила аргентинца остаться в клубе. 33-летний Месси считает, что у него больше нет времени ждать возможности выигрывать трофеи.

В "Барселоне" утверждают, что у Месси нет юридических оснований расторгнуть контракт, так как про желание активировать соответствующий пункт он должен был уведомить клуб до 30 мая. Руководство клуба якобы готово отпустить игрока только за отступные в размере 700 миллионов евро.

Ожидается, что в ближайшие дни Месси публично объяснит свое решение покинуть клуб.

Инсайдерам стало известно, что отец Месси уже прилетел в Англию, а переговоры с "Ман Сити" находятся на продвинутой стадии.

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Перевод: Данил Слесь