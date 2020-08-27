Один из лучших футболистов мира может перейти в "Манчестер Сити".

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".

Как сообщает в Twitter испанский журналист Лаутаро Лопес, сегодня, 27 августа, отец и агент звездного футболиста Хорхе Месси был замечен в аэропорту Манчестера.

Отец Месси обсудит детали трансфера с гендиректором "Ман Сити" Ферраном Сориано.

По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, переговоры между "Ман Сити" и Месси находятся на продвинутой стадии.

"Манчестер Сити" согласовывает условия личного контракта с Месси. Затем они попытаются договориться с "Барселоной" и закрыть сделку", - написал он в Twitter.

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Diario Sport сообщает, что "Сити" готов заплатить "Барселоне" 100 миллионов евро, а также отдать троих игроков: Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.

Месси уходит из "Барселоны": главное

25 августа Месси проинформировал руководство "Барселоны" о своем желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считает, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте.

Месси окончательно захотел уйти из клуба после разгромного поражения от "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:8). Аргентинец уже давно недоволен решениями и трансферной политикой руководства "Барселоны". В частности, аргентинец был недоволен увольнением Эрнесто Вальверде, а также тем, как "Барса" решила попрощаться с его другом Луисом Суаресом.

Личная беседа Месси с новым главным тренером "Барселоны" Рональдом Куманом не убедила аргентинца остаться в клубе. 33-летний Месси считает, что у него больше нет времени ждать возможности выигрывать трофеи.

В "Барселоне" утверждают, что у Месси нет юридических оснований расторгнуть контракт, так как при желании активировать соответствующий пункт он должен был уведомить клуб до 30 мая. Руководство клуба якобы готово отпустить игрока только за отступные в размере 700 миллионов евро.

Ожидается, что в ближайшие дни Месси публично объяснит свое решение покинуть клуб.

По данным СМИ, президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу готов уйти в отставку, чтобы Месси остался в клубе, если аргентинец заявит, что проблема в президенте.

Кроме "Манчестер Сити", одним претендентом на аргентинца называют ПСЖ.

Месси дебютировал за "Барселону" в 2003 году и провел в клубе всю карьеру.

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Автор: Антон Дударь