"Манчестер Сити" подготовил для аргентинца сумасшедшее предложение.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может заработать 500 миллионов евро за пять лет по контракту с "Манчестер Сити".

Об этом в Twitter сообщил авторитетный журналист beIN Sports Танкреди Палмери.

Читайте такжеМесси хочет разорвать контракт с Барселоной: руководство чемпионата Испании сделало официальное заявление

По его информации, английский клуб будет готов выплатить 33-летнему аргентинцу 500 миллионов евро после вычета налогов.

Месси будет зарабатывать по 50 миллионов евро за каждый из трех следующих сезонов, а затем получит бонус в размере 250 миллионов евро за переход в "Нью-Йорк Сити". В клубе MLS, который принадлежит владельцам "Ман Сити", Месси проведет два года.

Напомним, ранее стало известно, что Месси твердо настроен покинуть "Барселону" и хочет разорвать контракт с клубом, который истекает через год.

Сегодня, 20 августа, аргентинец не явился на медобследование в "Барселоне" перед началом тренировочного процесса.

"Манчестер Сити" - главный претендент на Месси

Лионель Месси уже созванивался с главным тренером "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой, чтобы обсудить возможный трансфер. Сообщалось также, что игрок и тренер планируют встретиться в Барселоне, где Гвардиола проводит отпуск.

Отца Месси на днях заметили в аэропорту Манчестера, куда он прилетел на переговоры.

Кроме "Ман Сити", претендентами на Месси называют ПСЖ и "Ювентус". Однако в "Сити", по данным СМИ, уверены, что аргентинец отклонит предложения других клубов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь