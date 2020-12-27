Бездомный пес стал звездой матча высшего дивизиона чемпионата Боливии между командами "Стронгест" и "Насиональ".
Видео эпизода опубликовал Worldwide news в YouTube.
Пес выбежал на поле во втором тайме. При этом он уже успел украсть бутсу одного из футболистов и бегал с ней в зубах. Животное пробежалось по полю, после чего легло на газон и начало грызть обувь.
В итоге игрок "Стронгеста" Рауль Кастро взял собаку на руки и унес за пределы поля, где передал полиции.
Матч состоялся в четверг, а в субботу ставшего знаменитым пса нашли в центре города Ла-Пас с серьезными травмами - скорее всего, он был сбит машиной - и передали в приют для животных.
Как сообщает paginasiete.bo, Кастро, узнав об этом, пообещал, что возьмет пса себе. Футболист связался с приютом, в который доставили щенка, и внес средства, чтобы ему оказали всю необходимую помощь. Кастро сказал, что заберет пса сразу после того, как его команда вернется с выездного матча.
Также сообщается, что собака получила кличку Качито.
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