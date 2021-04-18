"Атлетик" Бильбао второй раз за две недели проиграл финал "Кубка Короля".

17 апреля состоялся финал Кубка Испании по футболу 2020-2021, в котором встретились "Барселона" и "Атлетик".

Каталонцы разгромили соперника забив все мячи во втором тайме.

"Атлетик" - "Барселона" - 0:4

Голы: Гризманн, 60, де Йонг, 63, Месси, 69, 72

"Атлетик": Симон, де Маркос, Йерай (Нуньес, 67), Іньяго Мартинес, Баленсиага, Беренгер (Весга, 54), Дани Гарсия, Унаи Лопес (Бершише, 67), Муниаин (Лекуе, 46), Уильямс (Вильялибре, 67), Рауль Гарсия.

"Барселона": тер Штеген, Мингеса (Дембеле, 88), Пике (Араухо, 82), Ленгле, Дест (Серхио Роберто, 74), де Йонг, Бускетс, Педри (Мориба, 82), Альба, Месси, Гризманн (Брэйтвейт, 88).

Заметим, что это первый трофей Роналда Кумана на посту главного тренера "Барселоны".

Напомним, что две недели назад состоялся финал Кубка Испании по футболу 2019-2020, в котором встречались "Реал Сосьедад" и "Атлетик".

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Финал Кубка Испании: итоги

"Барселона" выиграла этот трофей в 31-й раз в истории.

"Атлетик" Бильбао является одной из самых титулованных команд в истории турнира. Баски в 39-й раз играли в финале и 16-й раз уступили.

В этом году состоялся 119-й розыгрыш турнира в истории.

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Автор: Артем Будрин