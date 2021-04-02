Звездный футболист на эмоциях выбросил повязку во время матча за сборную.

Капитанская повязка, которую Криштиану Роналду бросил на газон в конце матча против Сербии, была продана на благотворительном аукционе.

Об этом в Twitter сообщил основатель благотворительного фонда "Вместе ради жизни" Йован Шимич.

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Лот был продан букмекерской компании Mozzart Bet, которая сделала ставку в размере 7,5 миллиона сербских динаров (около 63,7 тысяч евро).

Средства будут направлены на лечение шестимесячного мальчика в Сербии со спинальной мышечной атрофией. Всего на его лечение необходимо собрать 2,5 миллиона евро.

Капитанскую повязку благотворительному фонду передал пожарный, который подобрал ее после матча.

Напомним, Роналду выбросил свою повязку после того, как арбитры не засчитали его чистый гол при счете 2:2 в компенсированное время. Португалец покинул поле, по пути бросив повязку на газон.

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Автор: Антон Дударь