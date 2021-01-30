Мауро Тассотти уверен, что у Виктора все получится как нельзя лучше.

Ассистент главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти, который отвечает за подготовку защитников, поделился ожиданиями относительно трансфера Виктора Коваленко из донецкого "Шахтера" в итальянскую "Аталанту".

Об этом сообщает Tuttosport.

"Сначала он играл в сборной атакующего полузащитника, под нападающим. Но он может сыграть и на позиции меццалы (центральный полузащитник, которого в Англии называют бокс-ту-боксом - прим.). В "Аталанте" Коваленко может играть под двумя центральными нападающими", - считает Тассотти.

Легенда итальянского футбола настроен оптимистично.

"По характеристикам Виктор похож на Пашалича. У него нет характеристик чистого центрального хавбека, но у него есть способности быть полезным в зоне атаки, достаточно забивает. Думаю, он легко впишется в состав "Аталанты", - надеется Тассотти.

Напомним, что за "Аталанту" уже выступает другой украинец и тоже воспитанник донецкого "Шахтера" - Руслан Малиновский.

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Виктор Коваленко: карьера в "Шахтере"

24-летний Коваленко является воспитанником "Шахтера" и дебютировал за "горняков" 17 октября 2014 года. Всего на его счету 200 матчей и 32 гола в составе "горняков".

С "Шахтером" Коваленко четыре раза становился чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок страны и дважды - Суперкубок.

В текущем сезоне в активе полузащитника 4 гола в 11 матчах за "горняков" во всех турнирах.

Ранее Коваленко объяснил почему не хочет продлевать контракт с "Шахтером".

В составе сборной Украины Коваленко провел 26 матчей.

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Автор: Будрин Артем