Животное выбежало на поле во время паузы в матче, связанной с Рамаданом.

Курьезный эпизод произошел во время матча 30-го тура второго по силе турецкого дивизиона между "Гиресунспором" и "Анкарой Кечиоренгюджю".

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Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В начале второго тайма на поле выбежал кот, который сразу же стал звездой трансляции матча.

Это произошло во время паузы, связанной с травмой одного из игроков. В это же время прозвучал призыв к вечерней молитве, а футболисты, соблюдающие Рамадан, получили возможность перекусить и попить воды.

Кот побегал по полю, после чего его удалось прогнать.

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Автор: Антон Дударь