А Андреа Аньелли уже после игры оскорбил Антонио Конте.

Во время ответного матча 1/2 финала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Интером" разгорелся конфликт между главным тренером миланского клуба Антонио Конте и президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли.

Уходя в подтрибунное помещение после окончания первого тайма, тренер "Интера" показал средний палец в сторону трибун, где находились руководители "Ювентуса". Этот жест попал в трансляцию матча.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, неприличный жест был адресован именно Аньелли. Также Конте, по данным издания, бросил в адрес президента "Юве" оскорбление.

Аньелли в свою очередь после игры оскорбил Конте, предположительно сказав ему: "Заткнись, м*дак".

Также отмечается, что тренер и президент выясняли отношения в подтрибунном помещении.

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После игры Конте заявил, что весь первый тайм он слышал оскорбления в свой адрес со скамейки запасных "Ювентуса".

"Ювентус" должен говорить правду. Думаю, четвертый судья слышал и видел, что происходило на протяжении всего матча. На мой взгляд, они должны быть более вежливыми. Им нужно проявлять больше уважения к тем, кто работает", - сказал Конте.

Отношения между Конте и Аньелли испортились еще в 2014 году, когда тренер ушел в отставку из "Ювентуса" на старте сезона из-за разногласий, связанных с трансферами.

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Автор: Антон Дударь