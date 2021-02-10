Во время ответного матча 1/2 финала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Интером" разгорелся конфликт между главным тренером миланского клуба Антонио Конте и президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли.
Уходя в подтрибунное помещение после окончания первого тайма, тренер "Интера" показал средний палец в сторону трибун, где находились руководители "Ювентуса". Этот жест попал в трансляцию матча.
Il gestaccio di #Conte all’intervallo 😶 pic.twitter.com/KPPeDtLTx3— Romeo Agresti (@romeoagresti) February 9, 2021
Как утверждает La Gazzetta dello Sport, неприличный жест был адресован именно Аньелли. Также Конте, по данным издания, бросил в адрес президента "Юве" оскорбление.
Аньелли в свою очередь после игры оскорбил Конте, предположительно сказав ему: "Заткнись, м*дак".
Также отмечается, что тренер и президент выясняли отношения в подтрибунном помещении.
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После игры Конте заявил, что весь первый тайм он слышал оскорбления в свой адрес со скамейки запасных "Ювентуса".
"Ювентус" должен говорить правду. Думаю, четвертый судья слышал и видел, что происходило на протяжении всего матча. На мой взгляд, они должны быть более вежливыми. Им нужно проявлять больше уважения к тем, кто работает", - сказал Конте.
Отношения между Конте и Аньелли испортились еще в 2014 году, когда тренер ушел в отставку из "Ювентуса" на старте сезона из-за разногласий, связанных с трансферами.
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