Коноплянка сменил игровой номер в Шахтере

Полузащитник сборной Украины сделал неожиданный выбор.

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка решил сменить игровой номер в "Шахтере".

Об этом сообщила пресс-служба "горняков" в Twitter.

В новом сезоне Коноплянка будет играть под №70.

Раньше украинский футболист выступал за "горняков" под №15.

Коноплянка: первый сезон в "Шахтере"

Евгений Коноплянка присоединился к "Шахтеру" 2 сентября прошлого года после трех лет в "Шальке".

В своем первом сезоне в составе "горняков" Коноплянка забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах.

Только в 16 матчах сезона (14 в УПЛ и 2 - в Лиге чемпионов) Коноплянка выходил на поле в основном составе "Шахтера".

В составе "Шахтера" Коноплянка впервые в карьере стал чемпионом Украины.

Контракт 30-летнего футболиста с "горняками" будет действовать еще два сезона.

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Автор: Антон Дударь