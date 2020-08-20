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Коноплянка сменил игровой номер в Шахтере

13:01, 20 августа 2020
Футбол
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Евгений Коноплянка перешел в Шахтер в прошлом сезоне / фото ФК Шахтер

Об этом сообщила пресс-служба "горняков" в Twitter.

В новом сезоне Коноплянка будет играть под №70.

Раньше украинский футболист выступал за "горняков" под №15.

twitter.com/FCShakhtar

Коноплянка: первый сезон в "Шахтере"

  • Евгений Коноплянка присоединился к "Шахтеру" 2 сентября прошлого года после трех лет в "Шальке".
  • В своем первом сезоне в составе "горняков" Коноплянка забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах.
  • Только в 16 матчах сезона (14 в УПЛ и 2 - в Лиге чемпионов) Коноплянка выходил на поле в основном составе "Шахтера".
  • В составе "Шахтера" Коноплянка впервые в карьере стал чемпионом Украины.
  • Контракт 30-летнего футболиста с "горняками" будет действовать еще два сезона.

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Автор: Антон Дударь

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