Стороны пока не разорвали контракт, но решение еще неокончательное.

"Колос" пока не разрывает контракт с нападающим Евгением Селезневым.

Об этом в Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1,2,3" Игорь Бурбас.

Такое решение было принято по итогам встречи Селезнева и президента "Колоса" Андрея Засухи, которая состоялась 11 февраля. При этом оно не является окончательным.

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"Стороны выслушали друг друга, но точки не поставили", - отметил Бурбас.

Он также подчеркнул, что главный тренер "Колоса" Руслан Костышин приехать на встречу отказался. При этом ранее Селезнев отправил тренеру СМС, в которой извинился за эмоции в общении.

Скандал с отчислением Селезнева: главное

Об отчислении Селезнева стало известно 31 января. По информации СМИ, "Колос" выгнал игрока из-за нарушения спортивного режима.

Также стало известно, что Селезнев неоднократно нарушал режим, а в клубе делали ему уже несколько предупреждений.

Позже "Колос" официально объявил об отчислении Селезнева, однако не стал называть причины, пообещав сделать это позже.

Напомним, Селезнев стремится стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. На его счету сейчас 116 голов, а рекорд - 123 мяча.

Представители "Олимпика", "Руха" и "Миная" ранее заявили, что не готовы подписать Селезнева. В то же время тренер "Днепра-1" хотел бы поработать с форвардом.

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Автор: Антон Дударь