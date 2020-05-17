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Клуб немецкой Бундеслиги устроил яркий перфоманс на пустых трибунах (фото)

18:24, 17 мая 2020
Футбол
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Трибуна на стадионе Кельна / REUTERS

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В "Кельне" решили устроить на части трибун перфоманс. Немецкий клуб посадил на трибуны плюшевые игрушки, а также развесил на кресла красные, белые и черные футболки команды.

Футболки были рассортированы таким образом, чтобы получились буквы FC.

Матч "Кельн" - "Майнц" завершился вничью - 2:2.

REUTERS
REUTERS
REUTERS

Ранее УНИАН также сообщал о том, как проходят интервью футболистов и тренеров Бундеслиги в условиях пандемии.

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