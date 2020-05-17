Клуб немецкой Бундеслиги устроил яркий перфоманс на пустых трибунах (фото)
18:24, 17 мая 2020Футбол
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В "Кельне" креативно восполнили отсутствие болельщиков.
Трибуна на стадионе Кельна / REUTERS
Немецкий "Кельн" оригинальным образом решил вопрос отсутствия болельщиков на трибунах перед матчем 26-го тура Бундеслиги против "Майнца".
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В "Кельне" решили устроить на части трибун перфоманс. Немецкий клуб посадил на трибуны плюшевые игрушки, а также развесил на кресла красные, белые и черные футболки команды.
Футболки были рассортированы таким образом, чтобы получились буквы FC.
Матч "Кельн" - "Майнц" завершился вничью - 2:2.
REUTERS
REUTERS
REUTERS
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