Начнут со Второй лиги: владелец Карпат рассказал о будущем клуба
Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук рассказал о перспективах львовского клуба, который в сезоне 2019-2020 был исключен из розыгрыша УПЛ.
Об этом сообщает FootballHub.
В новом сезоне "Карпаты" стартуют во Второй лиге. Тренером будет Роман Гнатив, который ранее работал в системе клуба с командой U-19.
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В планах у львовского клуба - вернуться в УПЛ через два сезона.
Академия "Карпат", которые базируются во Львове, продолжит свою работу.
Также Смалийчук предложил, чтобы президента клуба раз в пять лет выбирал совет директоров. Совладелец "Карпат" готов выдвинуть свою кандидатуру.
Напомним, "Карпаты" были исключены из УПЛ после двух неявок на матчи в конце сезона.
УНИАН также сообщал о том, что "Карпаты" расстались с главным тренером Романом Санжаром.
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