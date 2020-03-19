Известный английский футболист умер в результате падения в пабе

Питеру Уиттингему было 35 лет.

Бывший футболист ряда клубов АПЛ и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался после падения с лестницы в баре.

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Об этом сообщает Daily Mail.

7 марта Уиттингем посетил паб, где смотрел регбийный матч. Там произошло падение спортсмена с лестницы. Уиттингем был доставлен в больницу с тяжелой травмой головы - врачи боролись за его жизнь 12 дней, но спасти не смогли.

Уиттингем завершил карьеру в 2018-м году. Десять лет он отдал клубу "Кардифф Сити", а также выступал за "Астон Виллу", "Бернли", "Дерби Каунти" и "Блэкберн Роверс". В АПЛ полузащитник провел 88 поединков и забил 4 гола.

"Смерть Питера будет болезненно переживать наш город, болельщики и все, кто знал его. Мы любим тебя, Пит, и будем помнить всегда", - говорится в заявлении "Кардиффа".

УНИАН ранее сообщал о том, что в Испании от коронавируса умер 21-летний футболист.