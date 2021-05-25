Итальянский специалист Роберто Де Дзерби дал свой первый комментарий после назначения на пост главного тренера "Шахтера".

Видео появилось в Twitter-аккаунте "горняков".

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"Я очень рад и счастлив оказаться тут и стать частью такого великого клуба, как "Шахтер". Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Мы надеемся, что и тут сможем хорошо выполнить свою работу. Хотим привить команде наше видение футбола и, конечно же, хотим побеждать, поскольку это очень важно", - сказал Де Дзерби.