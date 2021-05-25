Итальянский специалист Роберто Де Дзерби дал свой первый комментарий после назначения на пост главного тренера "Шахтера".
Видео появилось в Twitter-аккаунте "горняков".
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"Я очень рад и счастлив оказаться тут и стать частью такого великого клуба, как "Шахтер". Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Мы надеемся, что и тут сможем хорошо выполнить свою работу. Хотим привить команде наше видение футбола и, конечно же, хотим побеждать, поскольку это очень важно", - сказал Де Дзерби.
"Forza, "Шахтер", - добавил итальянец.
😍 Forza #Shakhtar! ⚒ Обращение Роберто Де Дзерби к болельщикам «Шахтера» 🧡 pic.twitter.com/j40I2z5yQA— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 25, 2021
Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер": главное
- "Шахтер" объявил о назначении Де Дзерби 25 мая. Итальянский специалист подписал контракт на два года.
- На посту главного тренера "горняков" итальянец сменил Луиша Каштру.
- Де Дзерби стал 34-м тренером в истории "Шахтера" и вторым итальянцем после Невио Скалы.
- Ранее Де Дзерби тренировал итальянские "Дарфо Боарио", "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а с 2018 года работал с "Сассуоло". В Серии А он приводил команду к одиннадцатому, восьмому и еще раз восьмому местам.
- В мае Де Дзерби покинул "Сассуоло" - его контракт подошел к завершению.
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