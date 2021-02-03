Туринцы одержали победу в первом матче 1/2 финала.

В Милане состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Италии между "Интером" и "Ювентусом". Встреча завершилась победой гостей.

"Интер" забил первым усилиями Лаутаро Мартинеса, но еще до перерыва Криштиану Роналду оформил дубль - забил с пенальти, а также после ошибки обороны миланцев.

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Отметим, что Джанлуиджи Буффон проводил свой 1100-й матч в карьере.

"Интер" - "Ювентус" - 1:2

Голы: Мартинес, 9 - Роналду, 25 (с пенальти), 35

"Интер": Ханданович, Шкриниар, Де Врей, Бастони (Пинамонти, 86), Дармиан, Барелла, Брозович (Сенси, 86), Видаль (Эриксен, 72), Янг (Перишич, 66), Мартинес, Санчес

"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Де Лигт, Демираль, Алекс Сандро, Бернардески (Данило, 70), Бентанкур (Артур, 77), Рабьо, Маккени (Кьеллини, 89), Кулусевски (Кьеза, 89), Роналду (Мората, 77)

Видео голов

Полное видео матча опубликовал YouTube-канал Serie A.

Кубок Италии: что нужно знать

В другом полуфинале встречаются "Наполи" и "Аталанта". Свой первый матч они проведут 3 февраля в Неаполе.

Ответные матчи полуфинальной стадии пройдут 9 и 10 февраля.

Финал Кубка Италии 2020-2021 запланирован на 19 мая.

Рекордсменом Кубка Италии по количеству трофеев является "Ювентус", который выигрывал турнир 13 раз.

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Автор: Антон Дударь