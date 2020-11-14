Андрей Шевченко не может рассчитывать на всех сильнейших.

Стала известна официальная заявка сборной Украины на матч Лиги наций против сборной Германии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Германия - Украина.

Как сообщает официальный сайт УАФ, тренерский штаб сборной смог внести в заявку на игру только 17 полевых игроков. Также в нее включены три вратаря.

Читайте такжеГермания - Украина: анонс матча Лиги наций

Из тех игроков, которые остались в распоряжении Андрея Шевченко, в заявку не попал только вратарь Дмитрий Ризнык.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов, Андрей Лунин, Юрий Панькив

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Евгений Чеберко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко

Полузащитники: Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Марлос, Игорь Харатин, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Александр Зубков

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес

Германия - Украина: перед матчем

Матч Германия - Украина должен пройти 14 ноября в Лейпциге. Начало встречи - в 21.45. Где смотреть Германия - Украина по ТВ.

Накануне стало известно о вспышке коронавируса в сборной Украины, из-за чего проведение матча оказалось под вопросом. Положительные тесты сдали четыре игрока.

Ранее из заявки сборной Украины из-за травм и коронавируса были исключены три футболиста. Еще ряд игроков из "Динамо" не был вызван в сборную из-за COVID-19.

После четырех туров Германия и Украина набрали по 6 очков и занимают второе и третье места в группе D.

Встреча команд в первом круге завершилась победой сборной Германии со счетом 2:1.

Перед матчем Лиги наций обе команды провели товарищеские поединки. Украина уступила Польше, а Германия минимально обыграла Чехию (1:0).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь