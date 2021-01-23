Андрей Шевченко может стать исполняющим обязанности главного тренера "синих".

Руководство лондонского "Челси" задумалось об увольнении главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

Об этом сообщает ESPN.

Источник отмечает, что если руководство решит уволить Лэмпарда до окончания сезона, то вместо него планируется назначить исполняющего обязанности тренера.

На эту роль рассматриваются главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который живет в Лондоне, и израильтянин Авраам Грант, уже тренировавший "синих".

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Если же Лэмпард будет уволен летом, то клуб может пригласить Массимилиано Аллегри, Томаса Тухеля, Ральфа Хазенхюттля или Юлиана Нагельсманна.

Отметим, что в текущем сезоне "Челси" занимает в АПЛ лишь восьмое место. В руководстве "синих" недовольны результатами текущего сезона, но признают заслуги Лэмпарда в прошлом чемпионате, когда "Челси" вошел в топ-4. Поэтому, скорее всего, тренер еще получит шанс исправить ситуацию в этом сезоне.

Напомним, Шевченко выступал за "Челси" с 2006 по 2009 годы.

Андрей Шевченко: карьера в сборной Украины

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. До этого он работал ассистентом в штабе Михаила Фоменко.

В отборе на чемпионат мира-2018 под руководством Шевченко сборная Украины заняла третье место в отборочной группе, не сумев квалифицироваться на турнир.

После этого Шевченко удалось вывести сборную Украины на Евро-2020, заняв первое место в отборочной группе с Португалией.

Кроме того, сборная Украины в 2018 году успешно выступила в Лиге наций, повысившись в классе из Лиги В в Лигу А. В 2020 году в Лиге А Лиги наций украинская сборная не смогла сохранить пропуску лишь из-за технического поражения за матч со Швейцарией.

Ранее неоднократно сообщалось, что после работы со сборной Украины Шевченко может возглавить "Милан". Сам тренер заявил, что хотел бы вернуться в итальянский клуб в качестве тренера.

В УАФ заявили, что вариант с совмещением работы в сборной и клубе для Шевченко исключен.

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Автор: Антон Дударь