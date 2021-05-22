Франсеску Арнау было всего 46 лет.

Перестало биться сердце спортивного директора "Реала Овьедо" Франсеска Арнау, который в нулевых годах был голкипером "Барселоны" и "Малаги".

Об этом сообщает официальный сайт мадридского "Реала".

Бывшего футболиста не стало утром 22 мая в возрасте 46 лет.

Арнау защищал ворота "Барселоны" с 1998 по 2001 год, сыграл 32 поединка и помог каталонцам завоевать титул чемпиона Испании в сезоне-1998/99. В 1998 году Арнау вместе с молодежной сборной Испании стал чемпионом Европы и получил звание самого ценного игрока турнира. Повесил бутсы на гвоздь страж ворот в 2011 году.

Последним местом работы Арнау был "Реал Овьедо", где он занимал должность спортивного директора. "Овьедо" - это дублирующая команда мадридского "Реала" и именно Арнау был одним из подписантов соглашения об аренде Андрея Лунина из первой команды в дубль. Талантливый украинец уже выразил свои соболезнования семье погибшего в своем Instagram.

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Автор: Артем Будрин