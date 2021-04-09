Как минимум восемь городов смогут принимать матчи с болельщиками.

УЕФА официально объявил о том, что матчи Евро-2020 смогут пройти со зрителями.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

На данный момент восемь городов, которые будут принимать турнир, подтвердили свою готовность пустить болельщиков на трибуны.

Это Лондон, Амстердам, Баку, Бухарест, Копенгаген, Глазго, Санкт-Петербург и Будапешт.

При этом каждый из городов утвердил максимально допустимую вместимость трибун. Баку и Санкт-Петербург готовы заполнять трибуны на 50% от общей вместимости арен, Амстердам, Бухарест, Копенгаген, Глазго - от 25 до 33%, Лондон - на 25%, и только Будапешт - на все 100%. Данные цифры еще могут измениться.

Оставшиеся четыре города (Мюнхен, Рим, Бильбао, Дублин) должны до 19 апреля предоставить дополнительную информацию о своих планах, после чего УЕФА будет принимать решение.

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УЕФА подчеркнул, что болельщикам, которые планируют посетить матчи за границей, необходимо осознавать все сложности в связи с меняющимися ограничениями. Сдать уже купленные билеты можно до 22 апреля.

После этой даты УЕФА определит, превышает ли количество купленных билетов количество доступных мест на трибунах. Если да, то УЕФА аннулирует часть билетов при помощи слепой жеребьевки.

Напомним, сборная Украины один матч группового этапа проведет в Амстердаме, а еще два - в Бухаресте.

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.

Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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Автор: Антон Дударь