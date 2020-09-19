Евгений Шахов подписал контракт с АЕКом.

Греческий АЕК объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Евгением Шаховым.

Об этом сообщил официальный сайт АЕКа.

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Шахов, в активе которого семь матчей в футболке сборной Украины, подписал контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

Отметим, что в составе АЕКа уже играет один украинец - защитник Дмитрий Чигринский.

В прошлом сезоне клуб из Афин стал бронзовым призером чемпионата Греции и сейчас выступает в квалификации Лиги Европы, где может стать соперником украинской "Десны".

Евгений Шахов: карьера за рубежом

Евгений Шахов выступает за пределами Украины с 2016 года. Ранее он уже играл в Греции, проведя три сезона в составе ПАОКа, с которым стал чемпионом страны (в сезоне 2018-2019) и трехкратным обладателем Кубка Греции

Прошлым летом Шахов перешел в итальянский "Лечче", в составе которого провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в Серии А.

По итогам сезона "Лечче" вылетел из Серии А, а контракт между клубом и Шаховым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Автор: Антон Дударь