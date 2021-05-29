Евгений Селин будет выступать за "Металл".

Евгений Селин, который хорошо известен в прошлом выступлениями за сборную Украины и киевское "Динамо" вскоре присоединится к харьковскому "Металлу". 33-летний игрок на правах свободного агента перейдет в клуб Первой лиги. Напомним, что недавно "Металл" подписал опытного экс-вратаря "Шахтера" и "Динамо".

Об этом сообщает Tribuna ссылаясь на собственные источники.

Условия контракта не разглашаются.

Заметим, что также "Металл" проявляет предметный интерес к 22-летнему бразильскому защитнику "Атлетико Минейро" Маилтону.

Евгений Селин: карьера и достижения

Последней командой Евгения был кипрский "Анортосис", где он отбегал два сезона. До этого игрок защищал цвета "Ворсклы", "Астераса", "Платаниаса", "МТК Будапешта" и "Динамо". В его активе также 23 поединка в составе харьковского "Металлиста", который стремятся возродить на базе "металла".

Селин является победителем Кубка Украины в сезоне 2013/2014. А также он бронзовый призер чемпионата Украины сезона 2012/2013.

Евгений участвовал на Евро-2012 и был основным защитником в составе сборной Украины. Всего за национальную команду страны он сыграл 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

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Автор: Артем Будрин