Гладкий имеет 90 голов в УПЛ, что на 26 меньше, чем у Селезнева.

Форвард "Зари" Александр Гладкий рассказал о своей результативности и об амбициях своего кума Евгения Селезнева.

Об этом сообщает Zbirna.com

Несмотря на то, что Гладкий забил в УПЛ 90 мячей и вышел на 9-е место в таблице лучших бомбардиров за всю историю, нападающий прежде всего думает об общекомандном успехе.

"Для меня самое главное - командный успех. Личные амбиции отходят на второй план. "Заря" должна финишировать на том месте, на которое мы все рассчитываем", - сказал Александр.

До третьего места в рейтинге лучших снайперов за всю историю нужно еще забить 26 мячей. "Бронзу" пока обнимает Селезнев, у которого 116 голов.

"Женя - мой кум. У него свои цели и задачи. У всех есть амбиции, поверьте", - ответил Гладкий на вопрос журналистки.

Напомним, Александр выступал в Украине за "Карпаты", "Днепр", "Черноморец", "Динамо", "Металлист" и "Шахтер". В 2008 году он оформил дубль в ворота "Барселоны" на "Камп Ноу" в составе "горняков".

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Автор: Будрин Артем