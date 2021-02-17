Форвард "Зари" Александр Гладкий рассказал о своей результативности и об амбициях своего кума Евгения Селезнева.
Об этом сообщает Zbirna.com
Несмотря на то, что Гладкий забил в УПЛ 90 мячей и вышел на 9-е место в таблице лучших бомбардиров за всю историю, нападающий прежде всего думает об общекомандном успехе.
"Для меня самое главное - командный успех. Личные амбиции отходят на второй план. "Заря" должна финишировать на том месте, на которое мы все рассчитываем", - сказал Александр.
До третьего места в рейтинге лучших снайперов за всю историю нужно еще забить 26 мячей. "Бронзу" пока обнимает Селезнев, у которого 116 голов.
"Женя - мой кум. У него свои цели и задачи. У всех есть амбиции, поверьте", - ответил Гладкий на вопрос журналистки.
Напомним, Александр выступал в Украине за "Карпаты", "Днепр", "Черноморец", "Динамо", "Металлист" и "Шахтер". В 2008 году он оформил дубль в ворота "Барселоны" на "Камп Ноу" в составе "горняков".
Скандал с отчислением Селезнева: главное
- Об отчислении Селезнева стало известно 31 января. По информации СМИ, "Колос" выгнал игрока из-за нарушения спортивного режима.
- Также стало известно, что Селезнев неоднократно нарушал режим, а в клубе делали ему уже несколько предупреждений.
- Позже "Колос" официально объявил об отчислении Селезнева, однако не стал называть причины, пообещав сделать это позже.
- Напомним, Селезнев стремится стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. На его счету сейчас 116 голов, а рекорд - 123 мяча.
- Представители "Олимпика", "Руха" и "Миная" ранее заявили, что не готовы подписать Селезнева. В то же время тренер "Днепра-1" хотел бы поработать с форвардом.
- В конце концов, Селезнев рассказал о том, с кем отдыхал в Турции.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram