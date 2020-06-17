В стиле Златана: норвежский футболист забил гол-шедевр пяткой (видео)

Эвен Эстенсен отличился эффектным голом в чемпионате Норвегии.

16 июня стартовал чемпионат Норвегии по футболу 2019-2020. Уже в первых матчах сезона было забито несколько эффектных мячей.

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Автором одного из них стал футболист "Викинга" Эвен Эстенсен, который забил гол-шедевр в матче против команды "Буде-Глимт".

Эстенсен забил гол в стиле знаменитого шведского форварда Златана Ибрагимовича.

После навеса в штрафную Эстенсен, располагаясь спиной к воротам, пяткой с лета переправил мяч в сетку.

Эффектный гол в итоге не помог "Викингу". Команда Эстенсена проиграла со счетом 2:4.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист из чемпионата Черногории забил гол с центра поля.

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