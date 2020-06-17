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В стиле Златана: норвежский футболист забил гол-шедевр пяткой (видео)

13:58, 17 июня 2020
Футбол
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Эвен Эстенсен - автор красивого гола / фото viking-fk.no

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Автором одного из них стал футболист "Викинга" Эвен Эстенсен, который забил гол-шедевр в матче против команды "Буде-Глимт".

Эстенсен забил гол в стиле знаменитого шведского форварда Златана Ибрагимовича.

После навеса в штрафную Эстенсен, располагаясь спиной к воротам, пяткой с лета переправил мяч в сетку.

Эффектный гол в итоге не помог "Викингу". Команда Эстенсена проиграла со счетом 2:4.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист из чемпионата Черногории забил гол с центра поля.

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