Есть все основания полагать, что скоро будет трансферная бомба.

Нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд уже в скором времени может сменить клубную прописку. В его услугах заинтересован испанский гранд - "Барселона".

Об этом сообщает ESPN.

Утром 1 апреля отец вундеркинда, который к слову тоже был в прошлом известным футболистом в АПЛ, Альф-Инге Голанд прилетел в Барселону. С ним был одиозный агент, представляющий интересы игрока - Мино Райола.

В аэропорту их уже ждал представитель новоизбранного президента "Барселоны" Жоана Лапорты. Папарацци сняли это на видео.

#FCB 🔵🔴 #ExclusivaSPORT 🚨



💣 ¡El bombazo del mes y estamos a día 1!



🔥 Mino Raiola y el padre de Haaland, en Barcelona pic.twitter.com/mUmb7MX4wc — Diario SPORT (@sport) April 1, 2021

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо тоже поделился инсайдом по этому поводу. Он подтвердил предметный интерес каталонцев к голеадора из Норвегии в своем Twitter.

Заметим, что портал Transfermarkt оценивает Холанда в 110 миллионов евро. Также напомним, что норвежец выиграл в 2020 году престижную награду Golden Boy, став лучшим молодым футболистом Европы.

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Эрлинг Холанд: форвард-вундеркинд

В декабре 2019 года Холанд перешел в "Боруссию" из "Зальцбурга" и дебютировал за дортмундский клуб, забив 3 гола за 23 минуты. В первых пяти матчах в Бундеслиге Холанд забил 8 голов, установив рекорд турнира.

В феврале 2020 года Холанд установил новый рекорд Лиги чемпионов, быстрее всех забив десять мячей в турнире. В сезоне 2020/2021 Холанд установил еще одно достижение, забив больше всего голов в первых десяти матчах в ЛЧ.

30 мая 2019 года Холанд забил 9 голов за молодежную сборную Норвегии в матче чемпионата мира против Гондураса.

В текущем сезоне на счету Холанда 21 забитый гол в 21 поединке Бундеслиги.

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Автор: Будрин Артем