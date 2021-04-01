Ерлінг Холанд / фото REUTERS

Нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд уже в скором времени может сменить клубную прописку. В его услугах заинтересован испанский гранд - "Барселона".

Об этом сообщает ESPN.

Утром 1 апреля отец вундеркинда, который к слову тоже был в прошлом известным футболистом в АПЛ, Альф-Инге Голанд прилетел в Барселону. С ним был одиозный агент, представляющий интересы игрока - Мино Райола.

В аэропорту их уже ждал представитель новоизбранного президента "Барселоны" Жоана Лапорты. Папарацци сняли это на видео. 

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо тоже поделился инсайдом по этому поводу. Он подтвердил предметный интерес каталонцев к голеадора из Норвегии в своем Twitter.

Заметим, что портал Transfermarkt оценивает Холанда в 110 миллионов евро. Также напомним, что норвежец выиграл в 2020 году престижную награду Golden Boy, став лучшим молодым футболистом Европы.

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Эрлинг Холанд: форвард-вундеркинд

  • В декабре 2019 года Холанд перешел в "Боруссию" из "Зальцбурга" и дебютировал за дортмундский клуб, забив 3 гола за 23 минуты. В первых пяти матчах в Бундеслиге Холанд забил 8 голов, установив рекорд турнира.
  • В феврале 2020 года Холанд установил новый рекорд Лиги чемпионов, быстрее всех забив десять мячей в турнире. В сезоне 2020/2021 Холанд установил еще одно достижение, забив больше всего голов в первых десяти матчах в ЛЧ.
  • 30 мая 2019 года Холанд забил 9 голов за молодежную сборную Норвегии в матче чемпионата мира против Гондураса.
  • В текущем сезоне на счету Холанда 21 забитый гол в 21 поединке Бундеслиги.

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Автор: Будрин Артем