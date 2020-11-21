Обладателем награды стал норвежский нападающий "Боруссии".

Нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал обладателем награды "Golden Boy", которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту Европы (в возрасте до 21 года).

Об этом сообщает газета Tuttosport, которая вручает награду.

В борьбе за приз 20-летний Холанд опередил нападающего "Барселоны" Ансу Фати.

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При этом Фати получил приз "Web Golden Boy". Он занял первое место в интернет-опросе болельщиков.

Холанд стал первым футболистом из Норвегии, выигравшим эту награду.

Свою награду норвежец получит в ходе церемонии награждения 14 декабря в Турине.

В прошлом году обладателем награды стал нападающий "Атлетико" Жоау Феликс.

Эрлинг Холанд: форвард-вундеркинд

В декабре 2019 года Холанд перешел в "Боруссию" из "Зальцбурга" и дебютировал за дортмундский клуб, забив 3 гола за 23 минуты. В первых пяти матчах в Бундеслиге Холанд забил 8 голов, установив рекорд турнира.

В феврале этого года Холанд установил новый рекорд Лиги чемпионов, быстрее всех забив десять мячей в турнире. В новом сезоне Холанд установил еще одно достижение, забив больше всех голов в первых десяти матчах в ЛЧ.

30 мая 2019 года Холанд забил 9 голов за молодежную сборную Норвегии в матче чемпионата мира против Гондураса.

В текущем сезоне на счету Холанда 11 голов и 3 ассиста в 11 матчах за "Боруссию".

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Автор: Антон Дударь