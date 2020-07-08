Побежал на трибуну: футболист Тоттенхэма получил дисквалификацию за нападение на болельщика (видео)
Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер дисквалифицирован на четыре матча за конфликтную ситуацию с болельщиком.
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Об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел еще 4 марта после поединка "шпор" против "Норвича" в 1/8 финала Кубка Англии. Тогда поединок завершился со счетом 1:1, а по итогам серии пенальти дальше прошел соперник лондонцев (4:3).
Один из фанатов выкрикивал оскорбления в адрес семьи 26-летнего футболиста. Дайер после окончания матча побежал на трибуну и устроил там потасовку с обидчиком.
Помимо дисквалификации, Футбольная ассоциация Англии оштрафовала Дайера на 40 тысяч фунтов.
УНИАН ранее сообщал о том, что экс-украинского футболиста оскорбили с трибун в Польше.
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