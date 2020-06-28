Известный бразильский футболист выжил после падения на автомобиле с 200-метрового холма (фото)

Футболисту Энрике чудом удалось избежать серьезных травм.

Полузащитник бразильского клуба "Флуминенсе" Энрике попал в жуткую аварию, но остался жив.

Как сообщает Globo Esporte, автомобиль Land Rover, за рулем которого находился Энрике, упал с 200-метрового холма.

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Авто несколько раз перевернулось, прежде чем остановиться. Несмотря столь серьезное падение, Энрике отделался лишь незначительными травмами и был в сознании.

Спасателям пришлось доставать футболиста из разбитой машины ночью. Сейчас он находится в больнице и вскоре будет выписан.

Энрике не сумел назвать причины аварии, так как находился в шоковом состоянии.

35-летний Энрике наиболее известен по выступлениям за бразильский "Крузейро", в составе которого провел более 250 матчей и дважды становился чемпионом Бразилии.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что вратарь ПСЖ попал в серьезное ДТП, разбив дорогой спорткар.

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