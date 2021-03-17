У ассистента Мирчи Луческу Эмила Караса умерла мама.

В семье ассистента главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Эмила Караса произошла трагедия. 16 марта умерла мама молдавского тренера Екатерина Карас.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", ей было 78 лет.

"Футбольный клуб "Динамо" выражает соболезнования Эмилу, его родным и близким в связи с тяжелой утратой. Глубоко скорбим вместе с семьей Екатерины Ивановны. Светлая память!", - говорится в сообщении "Динамо".

Напомним, молдавский специалист Эмил Карас присоединился к "Динамо" прошлым летом - он пришел в команду вместе с Мирчей Луческу.

18 марта "Динамо" предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Вильярреала". В первой игре киевляне дома уступили со счетом 0:2.

Читайте также:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь