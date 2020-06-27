Знаменитый нидерландский футболист возобновил карьеру через год после завершения (фото)

Арьен Роббен будет выступать у себя на родине.

Звездный экс-игрок сборной Нидерландов Арьен Роббен решил возобновить профессиональную карьеру через год после того, как объявил о ее завершении.

36-летний Роббен подписал контракт с нидерландским "Гронингеном". Соглашение рассчитано на один сезон.

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Именно в этом клубе футболист начинал свою профессиональную карьеру в 2000 году.

Роббен несколько недель тренировался, чтобы подготовиться к первому сбору "Гронингена" перед сезоном 2020-2021.

"Работаю над возвращением в футбол. Пока не знаю, что получится из этого, но мечтаю сыграть за "Гронинген", - сказал нидерландец.

28 июня "Гронинген" проведет пресс-конференцию, на которой представит Роббена.

Напомним, по ходу карьеры Роббен выступал за ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию", которую покинул в прошлом году. Всего на его счету 29 трофеев. За сборную Нидерландов вингер провел 96 матчей, в которых забил 37 голов.

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