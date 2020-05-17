"Все устраивает": футболист сборной Украины хочет остаться в бельгийском клубе

Эдуард Соболь подчеркнул, что "Брюгге" близок к тому, чтобы выкупить его контракт у "Шахтера".

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал ситуацию со своим будущим.

Об этом Соболь сказал в интервью сайту zbirna.com.

Соболь, который провел этот сезон в "Брюгге" на правах аренды", заявил, что хотел бы продолжить выступления за бельгийский клуб.

"В "Брюгге" меня все устраивает. Я хочу здесь играть, прогрессировать и приносить пользу своей нынешней команде. Когда я приходил в "Брюгге", поставил себе цель закрепиться здесь, а когда клуб оказался заинтересован в моей персоне, это только добавило мне энергии в работе".

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Соболь также сообщил, что переговоры о выкупе его контракта у "Шахтера" находятся на завершающей стадии:

"Брюгге" хочет продолжить со мной сотрудничество. Бельгийский клуб планирует выкупить мой контракт у "Шахтера". Сейчас переговоры с "горняками", которым я принадлежу, на завершающем этапе".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что "Брюгге" пытается сбить стоимость трансфера Соболя.