Ирина Морозюк / фото instagram.irinamoroziuk

Бывшая жена полузащитника киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина Морозюк, которую называют секс-символом украинского футбола, прокомментировала скандальное видео капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы, где он занимался мастурбацией.

Об этом стало известно из интервью Ирины для "Спорт Экспресс".

"Скажу так: Артему нечего стыдиться! Есть что показать. У Дзюбы все в порядке с размером. Но я не могу сказать, что мне понравилось. Не досмотрела видео до конца", - поделилась впечатлениями Морозюк. 

"Я тоже раньше не знала, кто такой Дзюба. Но это объяснимо. Люди любят хайп! Интим всегда набирает. Пример: есть две фотографии, где у одной девушки обнаженная грудь, а у другой - нет. Конечно, все станут лайкать и смотреть, где сиськи больше! Так устроен весь мир, не только мы. Всегда в тренде темы секса, смерти и жести. Поэтому ситуацию с Дзюбой было интереснее обсуждать, чем выборы в США", - подвела итог Морозюк. 

Напомним, эпатажная Морозюк является президенткой футбольного клуба "Лион" из Львова. Также Ирина в Instagram регулярно подтверждает свой статус секс-символа украинского футбола.

фото instagram.irinamoroziuk
фото instagram.irinamoroziuk

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Автор: Будрин Артем