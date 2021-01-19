Ирина Морозюк считает, что Артему Дзюбе по поводу этого инцидента вообще не стоит переживать.

Бывшая жена полузащитника киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина Морозюк, которую называют секс-символом украинского футбола, прокомментировала скандальное видео капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы, где он занимался мастурбацией.

Об этом стало известно из интервью Ирины для "Спорт Экспресс".

"Скажу так: Артему нечего стыдиться! Есть что показать. У Дзюбы все в порядке с размером. Но я не могу сказать, что мне понравилось. Не досмотрела видео до конца", - поделилась впечатлениями Морозюк.

"Я тоже раньше не знала, кто такой Дзюба. Но это объяснимо. Люди любят хайп! Интим всегда набирает. Пример: есть две фотографии, где у одной девушки обнаженная грудь, а у другой - нет. Конечно, все станут лайкать и смотреть, где сиськи больше! Так устроен весь мир, не только мы. Всегда в тренде темы секса, смерти и жести. Поэтому ситуацию с Дзюбой было интереснее обсуждать, чем выборы в США", - подвела итог Морозюк.

Напомним, эпатажная Морозюк является президенткой футбольного клуба "Лион" из Львова. Также Ирина в Instagram регулярно подтверждает свой статус секс-символа украинского футбола.

Артем Дзюба: история скандала

8 ноября нападающий питерского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба оказался в центре громкого скандала из - за мастурбации-интимное видео спортсмена попало в сеть.

После этого скандала Артема отстранили от матчей сборной России.

Дзюба признал свою вину, а также получил слова поддержки от многих звезд шоу-бизнеса.

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Автор: Будрин Артем