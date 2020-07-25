цей матеріал доступний українською

Украинский футболист Чигринский продлил контракт с греческим клубом: известна зарплата

11:52, 25 июля 2020
Футбол
22 0
Дмитрий Чигринский выступает за АЕК с 2016 года / фото twitter.com/aek_fc_official

Об этом сообщает gazzetta.gr.

Новый контракт 33-летнего футболиста рассчитан на один сезон.

Остаться в команде еще на год Чигринского попросил главный тренер АЕКа Массимо Каррера.

Читайте такжеТурецкий клуб досрочно разорвал арендное соглашение с игроком Динамо

По информации источника, Чигринский заработает за сезон чуть меньше 350 тысяч евро. С учетом бонусов за забитые голы и проведенные матчи зарплата украинца может увеличиться до 400-450 тысяч евро.

Отметим, что по предыдущему контракту Чигринский получал 400 тысяч евро в год. 

В сезоне 2019-2020 Чигринский провел за АЕК 25 матчей, в которых забил 3 гола. Украинец помог команде завоевать бронзовые медали чемпионата Греции.

УНИАН ранее также сообщал о том, что тренер "Вест Хэма" хочет продать украинца Андрея Ярмоленко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter