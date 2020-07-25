Украинский футболист Чигринский продлил контракт с греческим клубом: известна зарплата
Экс-защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский согласовал новый контракт с греческим АЕКом.
Об этом сообщает gazzetta.gr.
Новый контракт 33-летнего футболиста рассчитан на один сезон.
Остаться в команде еще на год Чигринского попросил главный тренер АЕКа Массимо Каррера.
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По информации источника, Чигринский заработает за сезон чуть меньше 350 тысяч евро. С учетом бонусов за забитые голы и проведенные матчи зарплата украинца может увеличиться до 400-450 тысяч евро.
Отметим, что по предыдущему контракту Чигринский получал 400 тысяч евро в год.
В сезоне 2019-2020 Чигринский провел за АЕК 25 матчей, в которых забил 3 гола. Украинец помог команде завоевать бронзовые медали чемпионата Греции.
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