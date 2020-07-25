Украинский футболист Чигринский продлил контракт с греческим клубом: известна зарплата

Дмитрий Чигринский останется в АЕКе еще на один сезон.

Экс-защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский согласовал новый контракт с греческим АЕКом.

Об этом сообщает gazzetta.gr.

Новый контракт 33-летнего футболиста рассчитан на один сезон.

Остаться в команде еще на год Чигринского попросил главный тренер АЕКа Массимо Каррера.

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По информации источника, Чигринский заработает за сезон чуть меньше 350 тысяч евро. С учетом бонусов за забитые голы и проведенные матчи зарплата украинца может увеличиться до 400-450 тысяч евро.

Отметим, что по предыдущему контракту Чигринский получал 400 тысяч евро в год.

В сезоне 2019-2020 Чигринский провел за АЕК 25 матчей, в которых забил 3 гола. Украинец помог команде завоевать бронзовые медали чемпионата Греции.

УНИАН ранее также сообщал о том, что тренер "Вест Хэма" хочет продать украинца Андрея Ярмоленко.

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