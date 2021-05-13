Виктор Скрипник назвал победу соперника "закономерной".

Наставник "Зари" Виктор Скрипник поделился эмоциями после поражения в финале Кубка Украины от "Динамо".

Слова 51-летнего специалиста приводит сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

"Запомнится атмосфера на стадионе. Обе команды заждались такой атмосферы с болельщиками. Уже все отвыкли. Хорошее поле, и нужно поблагодарить "Динамо", которое привезло свою технику для улучшения поля. Финал был финалом. Мы сделали все, что могли. Есть ошибки, конечно. Нужно развиваться дальше. Но сезон можно занести нам в актив. Закончили на 3-м месте в УПЛ, был финал Кубка Украины. Мне кажется, выглядели ничего, но "Динамо" - это "Динамо", - сказал Скрипник.

"Свой шанс они использовали, а мы проиграли. Поздравляю "Динамо". У нас был шанс на стандарте в первом тайме, когда Фаворов хороший имел момент. Против "Динамо" сложно ожидать много моментов. "Динамо" стало машиной сейчас, такого старого образца. Закономерная победа соперника. Мы старались, чтобы финал был финалом", - добавил тренер луганского клуба.

"Динамо" - "Заря": итоги матча

Киевляне в этом сезоне впервые за пять лет стали чемпионами Украины, а теперь оформили "золотой дубль" и положат свои золотые медали в Кубок Украины.

"Динамо" защитило звание обладателя Кубка Украины. В прошлом году киевляне одолели в финале "Ворсклу" после серии послематчевых пенальти.

"Динамо" сыграло 18-й раз в финале Кубка Украины, получив этот трофей в 13-й раз и сравнялось по количеству побед с "Шахтером".

Для "Зари" это был второй финал Кубка Украины. Луганчане еще не выигрывали трофей.

Мирча Луческу выиграл шестой раз в своей карьере Кубок Украины. Он абсолютный рекордсмен в этом турнире.

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Автор: Артем Будрин