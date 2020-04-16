Динамо может усилиться форвардом из УПЛ
16:26, 16 апреля 2020Футбол
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Киевский клуб рассматривает кандидатуру нападающего "Десны".
Александр Филиппов в этом сезоне забил 15 голов / фото: footba
Киевское "Динамо" интересуется нападающим черниговской "Десны" Александром Филипповым.
Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке" в YouTube.
"По моей информации, Филиппов рассматривается в "Динамо", как потенциальное усиление атаки", - сообщил ведущий шоу Михаил Спиваковский.
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Отметим, что в текущем сезоне на счету 28-летнего нападающего 15 голов и 2 результативные передачи в 23 матчах.
Контракт Филиппова с "Десной" рассчитан до 2022 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.
Ране УНИАН также сообщал о том, что украинский защитник "Динамо" заинтересовал итальянский топ-клуб.
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