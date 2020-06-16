Динамо согласилось продлить аренду двух чемпионов мира в одном из клубов УПЛ - СМИ
Киевское "Динамо" согласовало с СК "Днепр-1" продление аренды полузащитника Сергея Булецы и нападающего Владислава Супряги.
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Об этом сообщается на официальной странице YouTube-шоу "ТаТоТаке" в Facebook.
Срок новых соглашений перспективных футболистов, которые в прошлом году выиграли молодежный чемпионат мира со сборной Украины, рассчитан на один год. Кроме того, состав днепрян на правах аренды пополнит еще один футболист "Динамо" - левый защитник Владислав Дубинчак, который перейдет из "Карпат".
В нынешнем сезоне Супряга записал на свой счет 9 голов и 1 ассист в 19 матчах УПЛ. В активе Булецы - 3 гола и 4 ассиста в 21 матче. Дубинчак провел за "Карпаты" 18 игр.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинский футболист "Динамо" вошел в список претендентов на премию Golden Boy-2020.
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